Polis ekipleri rüzgara set oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri rüzgara set oldu - Son Dakika

Polis ekipleri rüzgara set oldu

7 saat önce

İstanbul'da polis ekipleri polis otosu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.

İstanbul'da polis ekipleri polis otosu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.

İstanbul'da iki gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına nedeni ile şehrin çeşitli bölgelerinden birçok görüntü kaydedildi. Bazı evlerin çatısı uçarken, zaman zaman deniz trafiğinde de aksama yaşandı. Şiddetli fırtınada dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntü ise büyük takdir topladı. Şiddetli fırtına nedeniyle, motosikleti ile köprü üzerinde ilerlemekte zorluk yaşayan kişinin yardımına köprü üzerinden geçmekten olan polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri polis aracı ile motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda polis ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Polis ekipleri rüzgara set oldu

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik
İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
19:52 Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü - Son Dakika
19:52 Kadıköy'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
19:52 Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu - Son Dakika
19:50 Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
19:50 Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ekipleri rüzgara set oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]