Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gençlerin yoğunluk gösterdiği, sanat sokağında ve Adıyaman Kalesi etrafında adeta kuş uçurtmuyor.

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gençlerin yoğunluk gösterdiği, sanat sokağında ve Adıyaman Kalesi etrafında adeta kuş uçurtmuyor.


Gençlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerden biri olan sanat sokağı ve Adıyaman Kalesi etrafında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle ve çarşı bekçileri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Adıyaman'da uyuşturucu tacirleri ve suçlulara göz açtırmayan polis ekipleri denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren sanat sokağında bulunan esnaflar ile vatandaşlar çalışmalardan dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile polis ekiplerine teşekkür etti. Polis ekiplerinin sıklıkla denetim yaptığı sanat sokağı ve Adıyaman Kalesi çevresinde de Adıyaman Belediyesine bağlı güvenlik görevlileri ile mahalle ve çarşı bekçileri, halkın can ve mal güvenliği için her gün sabaha kadar nöbet tutuyor. Uygulamalar esnasında görünen şüpheli kişilerin üst araması ve kimlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalar kapsamında polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda son bir ay içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan yaklaşık 10 kişinin yakalanarak polis merkezine götürüldüğü ise öğrenildi. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman Kalesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Amerikalı kadın avcının Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlaması tepki çekti
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira 12 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:48:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]