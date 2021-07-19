Polis ekipleri, şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı arifesinde şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar. Polis ekipleri, Şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarını evlerine giderek kutladılar. Öte yandan polis ekipleri, Şehitliklere giderek mezar başında dualarla şehitleri yad ettiler. - MALATYA

Malatya 'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerinin ve gazilerin bayramını kutladı.

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