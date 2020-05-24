Polis ekipleri şehit annesinin bayramını kutladı - Son Dakika

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan şehit annesini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2003 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında el öpmeyen polis ekipleri, şehit annesi Günay'a Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek, korona virüsten sonra el öpmeye geleceklerini söyledi.



Ramazan Bayramını kutlamak için şehit annesi Azize Günay ile kısa film çeken polis ekipleri, annenin şehit oğluyla olan anılarını canlandırdı. Duygusal anlar yaşatan görüntülerde şehit polis memuru Yıldırım Günay'ın çocukken geçirdiği bir bayram günü canlandırıldı. - AĞRI