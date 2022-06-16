Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

16.06.2022 12:15
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

Erzincan'da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi üzerine kurulan semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi. Pazar yerindeki kadınlara da tek tek bilgi veren polis ekipleri, semt pazarında yaptığı çalışmada KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulunarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında da bilgilendirme yapılarak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan broşür ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ait iletişim bilgileri bulunan kartvizit dağıtıldı. - ERZİNCAN

Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

YORUMLAR
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Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı
Kaynak: İHA

Erzincan, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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