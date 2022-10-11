Polis ekipleri, şok uygulamalarla suça geçit vermiyor - Son Dakika
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Polis ekipleri, şok uygulamalarla suça geçit vermiyor

11.10.2022 17:10
Polis ekipleri, şok uygulamalarla suça geçit vermiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri, yaptıkları şok uygulamalarla yakalaması bulunan 59 kişiyi yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri, yaptıkları şok uygulamalarla yakalaması bulunan 59 kişiyi yakaladı. Denetimde, 5'i kurusıkı olmak üzere 12 tabanca ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son 15 günde, kent merkezindeki umuma açık iş yeri, metruk alan, park/bahçe ve eğlence mekanlarında aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 7 bin 18 şahıs sorgulanırken, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 59 kişiden 11'i tutuklandı.

5'i kurusıkı 12 tabanca ele geçirildi

Uygulamalar çerçevesinde il merkezinde yapılan denetimlerde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 154 adet fişek, 2 adet bıçak, 95 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 39 gram uyuşturucu madde, 87 adet kapsül uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisine sahip hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde de, 1 kafe işletmecisine ve kafede bulunan 4 şahsa "tütün, tütün mamulleri ve alkol tüketildiği" gerekçesiyle idari işlem uygulandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri, şok uygulamalarla suça geçit vermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekipleri, şok uygulamalarla suça geçit vermiyor - Son Dakika
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