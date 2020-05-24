Polis ekipleri sokağa çıkanları tek tek yakalıyor - Son Dakika

Polis ekipleri sokağa çıkanları tek tek yakalıyor

ADIYAMAN - Ramazan Bayramı Arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişiler, polis ekiplerince tek tek yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda korona virüs salgını (Covid-19) önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ramazan Bayramının 1. Gününde sokaklara çıkan kişiler yakalandı. Polis ekipleri sokağa çıkan kişiler hakkında verilen kararlara emre aykırı hareket etmekten 392 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri aynı zamanda evlere servis yapmak yerine fırına gelen vatandaşlara ekmek satan bir pide fırınına da işlem yaptı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.