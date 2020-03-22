Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını anonslarla duyurdu - Son Dakika

KARABÜK'te polis ekipleri, anons yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ediyor. Önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Genelge sonrası emniyet müdürlüğü ekipleri de devriye görevlerini artırarak, dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Eldiven ve maske ile çalışan polisler, yapılan denetimler sırasında 65 yaş üstü vatandaşları gördükleri anda uyararak evlerine gönderdi. Polisler, ekip araçlarından, "Evlerinizde kalmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati önem arz etmektedir. Lütfen ikametlerinizden zorunlu olmadıkça ayrılmayın. Zorunlu ihtiyaçlarımız olması halinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız acil numaralardan arayarak yardım istemesi önemle rica olunur" diye anons yaptı.

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