Polis ekipleri uygulama noktaları kurdu; İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Polis ekipleri uygulama noktaları kurdu; İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasaklandı. İzmir'in giriş ve çıkışlarında görevli ekipler, yoldaki araçları geri çeviriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. İzmir'de de saatler 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak görev aldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmedi, şehirden çıkmak isteyen araç sürücüleri ise tekrar geri çevrildi. Öte yandan polis ekipleri sürücülerin ateşlerini ateşölçer ile kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyardı.

İzmir'in giriş ve çıkışlarında uygulamaya yolda takılan vatandaşların bir kısmı tedbir niteliğindeki kararı memnuniyetle karşılarken, bazı vatandaşlar da durumdan hoşnut olmadı.

"Bence yerinde bir karar"

İzmir'den Manisa'ya giden ve yolda uygulamaya takılan vatandaşlardan İrfan Zümbül, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Zümbül, "Bence yerinde bir karar. İnşallah iyi olur ülkemiz için. Devletimiz, milletimiz için iyi olur" dedi. İrfan Zümbül'ün eşi Nagihan Zümbül de kararı olumlu karşılarken, "Biz de duyduk kararı, iyi olmuş. İzmir'de oğlumun evindeydik, şimdi kendi evimize dönüyoruz" sözlerine yer verdi.

"Devletimiz ne derse biz arkasındayız"

Yolda uygulamaya denk gelen araç sürücülerinden Ahmet Şanlı da kararı olumlu karşıladığını söyledi. Şanlı, "Devletimiz ne derse biz arkasındayız. Şu an Manisa'ya gitmeye çalışıyoruz. Sağlığımız için yasaklara uyacağız" diye konuştu.

Karardan memnun olmayanlar da vardı

Tedbir kapsamında şehir giriş ve çıkışlarının kapatılmasını memnuniyetle karşılayanların yanı sıra karardan hoşnut olmayanlar da vardı. İbrahim Dağtekin adlı sürücü, "Yolda yakalandık uygulamaya. İnsanlar nasıl gidecek şimdi? Valilikten izin belgesi diyorlar; izin belgesini ben bu saatte nereden alayım? 1 gün öncesinden herkese haber verilmeliydi, 2 saat öncesinden haber verilmez. Ne olacak şimdi bilmiyoruz. O kadar yol geldik" sözlerine yer verdi.