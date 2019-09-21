Son Dakika Haberleri: Polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
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Polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

1 saat önce

Adıyaman'da yunus ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]

Adıyaman'da yunus ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.


Adıyaman merkez Mara Mahallesi üzerinde yunus polisleri tarafın şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 2 paket halinde metamfetamin, 1 paket ham sentetik kannabinoid ve 150 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Araçta bulunan İ.U., İ.Ö. ve İ.S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, Mara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:26 Kaynak: İHA
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