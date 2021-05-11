Polis ekipleri üzerine atlayarak kurtardı - Son Dakika

Polis ekipleri üzerine atlayarak kurtardı

Adıyaman'da polis ekipleri, bir inşaatın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahsı polis kurtardı.

Adıyaman'da polis ekipleri, bir inşaatın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahsı polis kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Mimar Sinan Parkı yan kısmında bulunan 4 katlı bir inşaatın 4.katına çıkan A.K., buradan atlamak istedi. Ailevi meseleleri olduğu iddiasıyla canına kıymak isteyen şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inşaata çıktı. Burada şahsın atlamak üzere olduğunu anlayan polis ekipleri hızla koşarak şahsın üzerine atladı. Polis ekiplerinin son anda kurtardığı A.K., inşaattan indirilerek polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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