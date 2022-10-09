Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı

09.10.2022 09:04
Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı

Elazığ haberleri: Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliğinin talimatları gereğince "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde umuma açık alanlarda 624 erkeğe bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Ayrıca kent merkezinde 120 kadına, Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, broşür de dağıttı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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