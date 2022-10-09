İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliğinin talimatları gereğince "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde umuma açık alanlarda 624 erkeğe bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele için 624 erkeğe bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.