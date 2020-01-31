Polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

6 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı, System.String[]

Bolu Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis, savcı, vali, kaymakam olarak tanıtarak para istemesi ve "isminiz terör örgütü ile anılıyor" şeklindeki telefon aramalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cuma namazı sonrasında camilerden çıkan vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, ayrıca kentin en kalabalık cadde ve sokaklarındaki vatandaşlara da bilgilendirme yaptı.

Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde, şu ifadelere yer verdi:

"Vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmez. Bu unvanları kullanan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları ya da en yakın polis merkezi amirliğine veya cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları hususu önemle rica olunur."

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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