Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı

07.12.2020 10:08

Son dakika 3. sayfa haberi... - Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı Kaza yapan sürücünün bilinci kapanmasın diye başında beklediler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki araca çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşan polis ekipleri, sürücünün bilinci...

- Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı

Kaza yapan sürücünün bilinci kapanmasın diye başında beklediler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki araca çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşan polis ekipleri, sürücünün bilinci kapanması diye dakikalarca başından ayrılmadı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi Yeni Adliye Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 4544 plakalı motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Ümit S., seyir halinde ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan Kaya O.'ya ait 41 U 7068 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaza anında şans eseri bölgede olan polis ekipleri, Ümit S.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin kapanmaması için sürekli yaralı sürücü ile sohbet eden polis ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından bir saniye olsun ayrılmadı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ümit S., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı
Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı

Kocaeli, Polis, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir saniye ayrılmadı - Son Dakika


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