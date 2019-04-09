Polis Ekipleri Yaşlı Adamı Evine Kadar Resmi Araçla Götürdü
24 dakika önce
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, soğuk havada kendilerinden yardım isteyen yaşlı adamı resmi polis aracına alarak istediği yere kadar götürdü.
Afyonkarahisar
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, soğuk havada kendilerinden yardım isteyen yaşlı adamı resmi polis aracına alarak istediği yere kadar götürdü. Polis
ekiplerinin bu davranışı çevredekiler tarafından beğeniyle karşılandı.
Olay; dün gün saat 13: 30 sıralarında Afyonkarahisar şehir merkezinde meydana geldi. Yaşlı bir adam soğuk havada bir alış veriş merkezi önünden karşı caddeye geçmeye istedi. Orta refüje geldiği esnada yaşlı adam polis ekiplerini fark ederek durdurdu. Yaşlı adam polis ekiplerinden kendisini evine götürmeleri konusunda ricada bulundu. Polisler ise yaşlı amcanın bu isteğini kırmayarak amcanın koluna girerek güvenlik bir şekilde polis aracına bindirdi. Yaşlı adamın istediğini kırmayarak araçlarına alan polis ekipleri ise sürücülerden ve vatandaşlardan büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:57 Kaynak: İHA
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