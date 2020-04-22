Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Polis, Asiye teyzenin hem faturasını ödedi hem mutfak ihtiyaçlarını aldı

MALATYA - Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların, yardımına polis ekipleri yetişiyor. Malatya'nın Darende ilçesinde de evden çıkamayan Asiye teyzenin faturalarını ve mutfak alışverişini polis ekipleri yaptı.

Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesinde yaşayan Asiye Türkmen, 155 polis hattını ayarak 65 yaş üstü olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Telefonda polis ekiplerine ihtiyaçlarını ileten Asiye teyzenin taleplerini karşılamak üzere Darende Emniyet Müdürlüğü ekipleri markete giderek ihtiyaçları aldı.

Ayrıca bazı Asiye teyzenin bazı faturalarını da ödeyen polis ekipleri ihtiyaçları da alarak eve getirdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Asiye teyze, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Polislerimizden ve devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Polis ekipleri de Asiye Türkmen'e virüs salgını tehdidinin halen devam ettiğini ve evde kalmasını söyleyerek bir ihtiyaç olması durumunda kendilerini aramalarını istedi.