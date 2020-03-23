Polis ekipleri yurt genelinde 65 yaş üstü nöbetinde - Son Dakika

Polis ekipleri yurt genelinde 65 yaş üstü nöbetinde

Polis, sokağa çıkan 65 yaş üstü için nöbette

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da 65 yaşının üzerinde olup evlerinden çıkanlar için aralıksız mesai yapan polis ekipleri hem uyarı yapıp evine gönderirken, bazılarını ise ekip araçları ile evine bırakıyor

65 yaşının altında olan bir kişinin " "Görüntü ihtiyar ama ruh genç" demesi gülümsemelere neden oldu

ELAZIĞ - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında polis, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sahada görev yapıyor. Meydan ve banka önleri başta olmak üzere kalabalık ortamları tek tek kontrol eden ekipler 65 yaş üstündekileri uyarıyor, bazılarını ise ekip aracıyla evine bırakıyor.

Çin'de başlayıp dünyaya saran ve Türkiye'de de bini geçen vaka sayısı nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle başlayan 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı da ülke genelinde uygulanıyor. Her yerde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına bazı vatandaşlar uymuyor. Yasağa uyulması için ise kente İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğunluk olan banka önleri ve kalabalık yerlerde sürekli uygulama yapıyor. Polisler, yaşlarının yüksek olduğunu düşündüğü vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol edip 65 yaş ve üstünde olanları uyarıyor. Bazı yaşlılar ise polisler tarafından ekip araçlarıyla evlerine bırakılıyor.

Özellikle banka kuyruklarında kimlik kontrolü yapan polisler, zaman zaman vatandaşların esprili çıkışlarıyla da karşılaşıyor. Kimlik kontrolü yapan polise kimliğini veren bir kişinin "Görüntü ihtiyar ama ruh genç" demesi gülümsemelere neden oldu.Buna rağmen polis, 65 yaş sınırı olmasına rağmen, herkesi evden çıkmamaya özen göstermesinin önemini aktardı.

Vatandaşlarda herkesin alınan kararlara uyması gerektiğini aktararak, yapılan uygulamaların doğru olduğunu kaydetti.

İnegöl'de yaşlılar evlerinde durmuyor

Polis ve zabıta ekipleri anonslarla yaşlıları uyarıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsü sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Polisler, cadde ve sokaklarda gördüklerini ikaz ederek evlerine gönderiyor.

Bakanlık yayınladığı genelde 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarını yasakladı. Ancak yapılan yasak da bir çok yaşlıyı evde tutmaya yetmedi. İnegöl'de birçok yaşlı kendilerini sokağa attı. Kimi gezmeye çıktı, kimi bankalara paralarını çekmeye geldi. İnegöl polisi 65 yaş üstü olan vatandaşlar için cadde ve sokaklarda tedbirlerini artırdı. Bu yaş grubunda olan vatandaşlar bilgilendirilerek evlerine gönderildi. Evlerine gidemeyenler ise ekip arabalarıyla bırakıldı. İnegöl emniyeti halkın yoğun olduğu yerlerde sık sık ekip anons yaparak yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Yaşlılar yağmura ve uyarılara karşı caddelerde

Yaşlı çift yanlarında bulunan çocukla gezmeye devam etti

EDİRNE - Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara ve sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışa rağmen 65 yaş üstü vatandaşlar caddelerde gezmeye devam etti. Yaşlı bir çiftin ise yanlarında bulunan çocukla gezmeleri dikkat çekti.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırmaya devam ederken, yağışa ve korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve parklarda gezmeye devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde çok sayıda 65 yaş ve üstü vatandaşın olduğunu gören polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları için megafonla uyarı anonsları yapıp, vatandaşları evlerine gönderdi.

Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla; "65 yaş ve üzeri sevgili hemşerilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı.

Ayrıca, yaşlı bir çiftin ise yanlarında bulunan çocukla gezmeleri dikkat çekti.

Iğdırlılar Corona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü

IĞDIR - Corona virüs kapsamında alınan tedbirlere rağmen Iğdırlılar Corona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Corona virüse karşı tüm Türkiye' de yoğun önlemler alındı. Vatandaşlara yapılan evde kal uyarılarına Iğdırlılar uymadı. Evde kal kampanyasını tatil gibi algılayan vatandaşlar sokağa çıkmaya devam etti. Halk sağlığını tehlikeye atan vatandaşlar Coronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar.

65 üstü vatandaşlar yasak dinlemedi

Corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanması da Iğdır'da işe yaramadı. Iğdır'da normal vatandaşlar gibi yaşlılar da sokağa çıkıp bankta oturdular.

Yaşlıların dışarı çıktığını belirten Yener Aras isimli vatandaş, "Yaşlılara sokağa çıkma yasağı var. Yaşlılarımızın bu yasağa uymalarını rica ediyorum. Normal vatandaşlarımızın da işi olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Evimizde oturup çayımızı içelim" dedi.

En çok kalabalık bankaların ve atmlerin önünde oluştu

Türkiye Bankalar Birliğinin coronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların saat 12: 00-17: 00 saatleri arasında mesai yapacağını açıklamasının ardında Iğdır'daki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bankalar bütün vatandaşları içeri almayınca vatandaşlar banka kapılarında beklemeye başladı.

Niğde'de polisler yaşlıları evine bırakıyor

NİĞDE - Niğde'de de pazara, bankaya, parka ve çarşıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı.

Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı. Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek yaşlıları sokağa çıkmamaları için ikaz etti.

Anonsta, 112 Acil Servisi arayarak ihtiyaçlarını belirten yaşlıların, evlerine hizmet götürüleceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında 'evdekal' çağrısına uyan yaşlı vatandaşların yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi virüs yayılımını engellemek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Van Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde özenle pişirilen üç çeşit yemek, el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra yaşlı vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Salgın dolayısıyla yaşlı vatandaşların yanı sıra maddi durumu kötü olan vatandaşları da unutmayan ekipler, 2 öğün üç çeşit yemeği evlerine kadar götürüyor. Aşevi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük olarak dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor.

Evlerine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Salgından dolayı devletimizin 'evdekal' çağrısına uyuyoruz. Zaten evde hasta da var. O yüzden normal zamanlarda da pek çıkamıyordum. Allah devletimizden razı olsun, sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Ekipleri dualarla karşılayan 85 yaşındaki Ahmet Durur ise kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım ilk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.