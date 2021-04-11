Polis ekiplerin dikkati sayesinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

11 Nisan 2021 Pazar 11:53
Polis ekiplerin dikkati sayesinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir'de devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri bir vatandaşın üzerinde yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Eskişehir'de devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri bir vatandaşın üzerinde yaptıkları aramada 52 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Eskibağlar mahallesi Kırımlıer sokakta Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaya devriyesi icra ettikleri sırada hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşın üzerini aradı. Arama sonrasında şüpheli üzerinden 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin dikkatiyle yakalanan D.S. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Uyuşturucu, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika
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Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerin dikkati sayesinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika