Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi

10.06.2022 16:14
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi

Erzurum'da çocuk trafik eğitim parkında 66 ilkokul öğrencisine 'Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği' çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Erzurum'da çocuk trafik eğitim parkında 66 ilkokul öğrencisine 'Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği' çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan çocuk trafik eğitim parkında, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulunda 4. Sınıf, 24 öğrenciye, Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulunda 4. Sınıf, 20 öğrenciye, Alparslan İlköğretim Okulunda 2. Sınıf, 22 öğrenciye, toplamda 66 ilkokul öğrencisine, "Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği", Karayolu Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde, tüm yıl etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde işlenmek üzere öğrencilere söz konusu mottonun; "Yaya yolunda ilerle", Öğrenciye trafikte daha güvenli hareket edebilmeleri için kaldırımları/yaya yollarını kullanmalarını gerektiğini, "Görünür ol", gelen yaz mevsimi ve yaklaşan yaz tatili dolayısıyla öğrencilere akşam saatlerinde açık renkli, yansıtıcı parlak kumaş içeren giysilerle dışarı çıkmaları gerektiği, "Trafik ışıklarını takip et" diyerek Çocuk Trafik Eğitim Parkı içerisinde bulunan minyatür trafik ışıkları ile karşıdan karşıya nasıl geçmeleri gerektiği ayrıca projeksiyon sınıfında animasyon filmlerle ışıklı kavşakları kullanmaları gerektiği, "Yaya geçidi kullan" diyerek öğrencilere trafikte ilerlerken karşı istikamete yaya geçitlerinden, okul geçitlerinden, alt geçitlerden, üst geçitlerden, trafik ışıklarının bulunduğu yerler ile trafik polislerinin bulunduğu yerlerden yolun karşı bölümüne geçmeleri gerektiği, "Yola odaklan" diyerek trafikte yaya olarak ilerlerken, ellerinde olan oyuncak, tablet, telefon gibi dikkatlerini dağıtacak objeleri kullanmamaları gerektiği anlatıldı.

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde geçen yıllara ait; "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Bir Hareketine Bakar Hayat", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" proje ve mottolarını etkin şekilde kullanarak 7 ile 10 yaş aralığındaki öğrencilere araca bindiklerinde emniyet kemeri kullanmaları gerektiği, emniyet kemerinin önemi, araç kullanırken telefon ile konuşulmaması gerektiği, trafikte yayalara yol önceliği tanıması gerektiği, aşırı hızlı araç sürmenin, kırmızı ışıkta geçmenin yasak ve tehlikeli olduğu konularında bilgilendirme yapılarak; Gönüllü Trafik Dedektifi kimlik kartları ile birlikte Kırmızı Düdük hediye edildi.

Trafik polislerinin olmadığı yerlerde velilerine trafikte vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrendikleri bilgileri mutlu ve sağlıklı bir gelecek için aktarmaları gerektiği yönde verilen eğitim eğlenceli hale getirilip, oyun havasında personellerce, trafik güvenliğinin sağlanması için farkındalık eğitimi verildi. - ERZURUM

Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi

YORUMLAR
500
Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi Çocuklar korkmasın diye ameliyata akülü arabayla götürülüyor Çocuklar korkmasın diye ameliyata akülü arabayla götürülüyor
Kaynak: İHA

Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement