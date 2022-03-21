Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

21.03.2022 18:38
Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Üsküdar ilçesinde bulunan ve down sendromlu çocukların işlettiği Tebessüm Cafe'deki 11 özel çocuk ile Zeytinburnu Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Üsküdar ilçesinde bulunan ve down sendromlu çocukların işlettiği Tebessüm Cafe'deki 11 özel çocuk ile Zeytinburnu Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Ekipler çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle özel çocukları mutlu etmek, farkındalık oluşturmak ve devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını iletmek için harekete geçti. Ekipler, Üsküdar ilçesinde bulunan ve down sendromlu çocukların işlettiği Tebessüm Cafe'deki 11 özel çocuk ile Zeytinburnu Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında özel çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, onlara çeşitli hediyeler de verdi. - İSTANBUL

Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret
Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret
Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

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Toplum Destekli Polislik, Down Sendromu, Zeytinburnu, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret - Son Dakika
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