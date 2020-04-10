Polis ekiplerinden down sendromlu gence doğum günü süprizi - Son Dakika

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Polis ekiplerinden down sendromlu gence doğum günü süprizi
6 saat önce
Adıyaman'da polis ekipleri, 22 yaşındaki down sendromlu genci görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.
Adıyaman'da polis ekipleri, 22 yaşındaki down sendromlu genci görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yunus ekipleri, Osmaniye'de yaşayan down sendromlu Engin Düzenli'yi görüntülü arayarak doğum günü sürprizi yaptı.
Ekipler, "Komiserim doğum gününüz kutlu olsun, bize Rıza babadan talimat geldi, sizlere çok selamları var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:44 Kaynak: AA
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