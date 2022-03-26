Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim - Son Dakika
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Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim

26.03.2022 10:37
Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim

Eskişehir'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı denetimler yapıldı.

Eskişehir'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı denetimler yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla dün gece 21.30 ile 01.00 saatleri arasında denetim yapıldı. Toplamda 353 personel ve 1 tim çevik kuvvet personelin katılımıyla, umuma açık eğlence yerlerinde, sokak kapama noktalarında, mahalle ve bölgelerde, il girişlerinde yapılan denetimlerde, 9969 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ile 10 bin 580 adet kaçak sigara ele geçirilirken, yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalandı. Ekipler tarafından 79 umuma açık yer denetlenirken, 31 iş yerine işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 548 araç kontrol edildi, 17 araca işlem yapılarak toplamda 10 bin 39 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim
Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim
Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim

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Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim - Son Dakika
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