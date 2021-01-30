Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret

30.01.2021 15:17
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret

Son dakika haberlerine göre TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum ve halk sağlığı için alınan kısıtlama kararları dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelli çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum ve halk sağlığı için alınan kısıtlama kararları dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden engelli çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum ve halk sağlığı için alınan kısıtlama kararları dolayısıyla eğitimlerine evde devam eden Küçükçekmece ve Üsküdar ilçelerinde ikamet eden 28 engelli çocuğu ziyaret etti. Moral ve

motivasyonlarının artmasına yönelik yapılan ziyaretlerde çocuklara içindeki polis maskotunun da olduğu hediyeler verildi.

"İYİ Kİ VARLAR DİYORUM"Ziyaret adreslerinden biri de Küçükçekmece'de oturan 13 yaşındaki Kaan Koçdemir'in evi oldu. Polis ekiplerini kapıda karşılayan Kaan Koçdemir ve annesi bir süre polis ekipleriyle sohbet etti. Ziyaret hakkında konuşan Kaan Koçdemir, "Mutlu oldum, polis abilerim ve ablalarıma teşekkür ediyorum buraya kadar gelmişler. İyi ki varlar diyorum. Pandemi sürecinde ders çalışıyorum, kitap okuyorum, oyun oynuyorum, piyano çalıyorum. Bu şekilde zaman geçiyor" dedi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ziyarette bulunduğu başka bir adres, erken doğum nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Fadime Özdamar'ın evi oldu. Annesi Tuğba Özdamar ile birlikte polis ekipleriyle sohbet eden Fadime Özdamar verilen hediyeler ve ziyaret nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

"SÜREKLİ FİZİK TEDAVİSİ GÖRÜRSE FADİME YÜRÜYECEK"Fadime Özdamar'ın annesi Tuğba Özdamar da kızının sağlık durumu hakkında konuştu. Eşi vefat ettiği için kızının tedavisini tek başına yapamadığını belirten Özdamar, "Polislerimizden Allah razı olsun. Kızım için fizik tedavi almak istiyoruz. Erken doğum nedeniyle yürüyemiyor, eşim tedavi ettiriyordu ama vefat edince tedavisini ben tek başıma yaptıramadım. O yüzden yarım kaldı tedavisi. Doktorlar, sürekli fizik tedavisi görürse Fadime yürüyecek diyorlar ama sigortamız olmadığı için tedavisini alamıyoruz" dedi.

"BU ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"Ev ziyaretlerini gerçekleştiren ekibin başında bulunan Komiser Tayfur Akar ziyaretlerle ilgili olarak ailelerden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Akar şöyle konuştu;"Sayın il emniyet müdürümüzün talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak bu zorlu süreçte evden eğitim gören engelli kardeşlerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Onlara bu dönemde moral ve motivasyonlarının artması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına küçük hediyeler verdik. Ailelerimiz çok mutlu oluyorlar bizi karşılarında gördüklerinde. Onların bu mutluluğu için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz"


Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret
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Kaynak: DHA

Toplum Destekli Polislik, İstanbul, Engelli, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden evde eğitim gören engelli çocuklara ziyaret - Son Dakika

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