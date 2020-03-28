Polis ekiplerinden 'Evde kalın' anonsu - Son Dakika

Polis ekiplerinden 'Evde kalın' anonsu

Sivas'ta polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara 'evde kalın' anonsu yaptı. 70 yaşındaki bir adamın evde yalnız yaşadığı için canının sıkıldığını belirterek evinden çıktığını söylemesi dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara 'evde kalın' anonsu yaptı. 70 yaşındaki bir adamın evde yalnız yaşadığı için canının sıkıldığını belirterek evinden çıktığını söylemesi dikkat çekti.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ardından yetkililerin 'evde kalın' uyarılarına rağmen insanlar sokaklara çıkmaya devam ediyor. Sivas Emniyet müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması konusunda ekip araçlarından vatandaşları uyararak 'evde kalın' anonsu yaptı.

Anonsta, "Sayın halkımıza duyurulur. Korona virüs salgını ile mücadelede başarılı olmamız sizlerin evde kalmanıza bağlıdır. Kendiniz, aileniz ve çocuklarınız için zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayın, lütfen evinizde kalın" ifadelerine yer verildi.

"Evde canım sıkılıyor"

Evde yalnız yaşadığı için canının sıkıldığını söyleyen 70 yaşındaki Remzi Koçak, "Evime gideceğim, ne yapayım. Evde camım sıkıldı. Saat ikiye kadar uyudum. Daha sonra azıcık tur atayım da geleyim dedim. Polisler eve git diyor. Bende azıcık gezeyim dedim. Evde kimse yok, hanım yok. Evde yalnızım, hanım öldü. Çoluk, çocuk yok işte yalnız başıma yaşıyorum. Evde namazımı kılıyorum, abdestimi alıp oturuyorum. Benim yaş 70 "dedi.