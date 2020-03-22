POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI - Son Dakika

POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI

6 saat önce

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.

POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI, System.String[]

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.

İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsları yapıyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis aracı

-Anonslardan görüntü

-Genel ve detaylar


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:21 Kaynak: DHA

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