Polis ekiplerinden evde kalmayanlara uyarı anonsları - Son Dakika

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Polis ekiplerinden evde kalmayanlara uyarı anonsları
7 saat önce
POLİS ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.
POLİS ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.
İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsları yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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