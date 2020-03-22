POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI (Aktüel görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI (Aktüel görüntülerle) - Son Dakika

POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI (Aktüel görüntülerle)

16 dakika önce

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.

POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI (Aktüel görüntülerle), System.String[]

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.

İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsları yapıyor. Galata Köprüsüne gelen polis ekipleri burada da anonsları yaptıktan sonra 65 yaş üstü yasağıyla ilgili olarak kimlik kontrolü yaptı.

Ek görüntü:

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-Galata köprüsü

-Polisin anonsları

-Kimlik kontrolü

Görüntü dökümü:

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-Polis aracı

-Anonslardan görüntü

-Genel ve detaylar


İstanbul, Galata, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

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