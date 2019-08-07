Son Dakika Haberleri: Polis ekiplerinden hayvan pazarında bilgilendirme
Son Dakika Güncel Haber

Polis ekiplerinden hayvan pazarında bilgilendirme

49 dakika önce

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı canlı hayvan pazarında bilgilendirme yaptı.

Polis ekiplerinden hayvan pazarında bilgilendirme, System.String[]
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı canlı hayvan pazarında bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, önleyici polislik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda kurbanlık satışlarının yoğun olduğu Kırşehir canlı hayvan pazarında satıcı ve vatandaşlar sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Hayvan hırsızlığı, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının yaşanma ihtimaline karşı alıcı ve satıcılarla yüz yüze temas kuran polis ekipleri, dağıttığı broşürler ile paranın sahtesi ile gerçeği arasındaki farkı anlattı.
Yapılan bilgilendirme ile kurbanlık alım ve satımında mağduriyet, olumsuzluk yaşanmaması, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi, bayram sonrasında problem oluşmamasının hedeflendiği öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı
Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Maaşını alamadı, restoranı yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis ekiplerinden hayvan pazarında bilgilendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]