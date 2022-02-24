Polis ekiplerinden huzur uygulaması - Son Dakika
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Polis ekiplerinden huzur uygulaması

24.02.2022 08:52
Polis ekiplerinden huzur uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde, huzur uygulaması kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, huzur uygulaması kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, 20.00 - 22.00 saatleri arasında ilçe merkezinde 8 ekip 67 personel ile birlikte 5 sabit nokta ve 42 umuma açık iş yerlerinde kontroller yapıldı. Yapılan uygulamalarda 228 araç kontrol edilirken, bin 30 şahıs GBT sorgusundan geçirildi. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, 1 şahsın izlemi devam ettiği tespit edilirken, 1 şahıstan bulundurma ruhsatlı tabanca elde edilerek 6136 SKM'den işlem yapıldı. 2 araç sürücüsüne 623 TL para cezası yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden huzur uygulaması - Son Dakika


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