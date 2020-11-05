Polis ekiplerinden İstanbul'daki kafe ve restoranlara denetim - Son Dakika

Polis ekiplerinden İstanbul'daki kafe ve restoranlara denetim

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 22.00'den sonra sadece paket servis yapabileceklerinin açıkmasının ardından polis ekipleri, İstanbul genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağa uymayan Beşiktaş'taki bir işyerine 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların saat 22.00'dan sonra yalnızca paket servis yapabileceklerini açıklamıştı. İstanbul genelinde ise polis ekipleri, saat 22.00'den sonra kafe ve restoranlarda denetim yaptı.

Yasağa uymayan işyerine 3 bin 180 lira para cezası

Fatih'te yapılan denetimlerde kafe ve restoranların genel olarak saat 22.00 itibariyle sadece paket servise devam ettikleri ve yasaklara uydukları görüldü. Hayata geçirilen yeni tedbirler kapsamında Beşiktaş'taki işyerleri de denetlendi. Denetimler sırasında Beşiktaş'taki bir restorana ise saat 22.00'den sonra yasağa uymayarak işyerine müşteri aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.