Polis ekiplerinden izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bolu'da polis ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 10 yaşındaki Berkay Cançelik'e doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev yapan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlerini sürdürürken, karantina ve izolasyonda bulunan vatandaşları kontrol ediyor.

Ekipler, temaslı oldukları için evlerinden çıkmaması gereken bir aileyi de denetlemek için gittikleri evde yaşayan Cançelik ailesinin çocuklarının doğum günü olduğunu öğrendi.

Evden çıkamayan çocuğa sürpriz yapmak isteyen polis ekipleri, pasta alarak eve geldi. Karşısında ellerinde pasta olan polis ağabeylerini gören çocuk, büyük mutluluk yaşadı.

Cançelik ailesi, polis ekiplerine sürpriz için teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin yapılan paylaşımda, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce tüm önlemler alınarak, evde izolasyona tabi ailemizin pandemi tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edilmiş, ailenin küçük oğlu Berkay'ın doğum günü kutlanmıştır." ifadesine yer verildi.