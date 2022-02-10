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Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı - Son Dakika

Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı

10.02.2022 11:46
Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı.

Eskibağlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli Ö.Ö'yü kovalamaca sonucu gece bekçileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde tabanca, 4 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ö.Ö. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı - Son Dakika
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