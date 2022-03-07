Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi

07.03.2022 10:27
Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi

Eskişehir'de polis ekiplerince kadınlara yönelik KADES uygulamasının tanıtılması ve kullanımıyla ilgili çalışma yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince kadınlara yönelik KADES uygulamasının tanıtılması ve kullanımıyla ilgili çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince kadınların şiddetten korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi, acil durumlarda tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" programının bilinmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, semt pazarları, otobüs terminali, tren garı ile meslek edindirme kurslarında KADES uygulamasının tanıtımı, kullanımı ve mağduriyetleri önlemedeki önemine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

KADES uygulamasının tanıtımı ve kullanımına yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanan broşürler aracılığı ile yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi
Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi
Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi
Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi

YORUMLAR
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Eskişehir, Polis, KADES, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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