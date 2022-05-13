Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu

Yaramaz kedi arabadan araya geçti Polis ekipleri dakikalarca kurtarmak için mücadele verdi

KARABÜK - Karabük'te park halindeki bir otomobillerin motor kısmına giren yavru kediyi polis ekipleri kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi.

Polis memurunun aracın altına girerek kurtarmaya çalıştığı yavru kedi, bir araçtan diğer araca geçerek ekipleri dakikalarca uğraştırdı.

Olay, Karabük merkez Kemal Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin altına giren yavru kedinin sesini duyan polis ekipleri yavru kediyi kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Aracın altına giren polis memurunun uğraşları sonucu girdiği yerden çıkan yavru kedi, bu sefer panikle park halindeki başka bir aracın altına girdi. Polis ekiplerinin çabaları ile girdiği otomobilim motor kısmından çıkan ürkek yavru kedi oradan da park halindeki başka bir aracın altına girdi. Polislerin ve vatandaşların yardımı ile girdiği 4 araçtan da kurtarılan yavru daha sonra gözden kayboldu.