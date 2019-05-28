Son Dakika Haberleri: Polis ekiplerinden kumar baskını

Polis ekiplerinden kumar baskını

3 saat önce

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kahvehanelere "Kumar" operasyonu düzenlendi.

Polis ekiplerinden kumar baskını, System.String[]
Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kahvehanelere "Kumar" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişiye 3 bin 520 lira para cezası kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatan kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki 3 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan baskında 4 adet barbut zarı, 106 adet iskambil kağıdı, 41 adet para yerine geçen pul ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında, 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 11 kişiye 320'şer lira olmak üzere toplam 3 bin 520 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 05:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis ekiplerinden kumar baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]