Polis ekiplerinden minik kıza anlamlı hediye - Son Dakika

Polis ekiplerinden minik kıza anlamlı hediye

Mimik kızdan Türkiye'ye "Evde kal" çağrısı

İSTANBUL - Polis ekipleri, kendilerini arayarak Türk bayrağı istediğini söyleyen 3 yaşındaki minik kızı kırmadı. Polis ekipleri minik kızın evine giderek Türk Bayrağı hediye etti. Polis ekiplerinin hediyesi karşısında çok mutlu olan minik kız pencereden "Evde kal Türkiye" diye bağırarak herkese mesaj verdi.

Fatih Şehremini Mahallesinde yaşayan bir vatandaş polis ekiplerini arayarak 3 yaşındaki kızının polisleri çok sevdiğini ve bir tane Türk Bayrağı istediğini söyledi. Bunun üzerine minik kızı kırmak istemeyen ekipler harekete geçti. Polis ekipleri minik kızın yaşadığı eve giderek Türk Bayrağı hediye etti. Minik kıza bayrağı hediye eden polis, "Bizim için kıymetli en değerli şeyi sana getirdik. Bu bizim teşkilatımızın hediyesi" dedi. Polis ekiplerinin hediyesi karşısında minik kızın çok mutlu olduğu görüldü. Minik kız pencereden "Evde kal Türkiye" diye bağırarak herkese mesaj verdi.