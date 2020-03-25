Polis ekiplerinden otobüslere Korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden otobüslere Korona virüs denetimi - Son Dakika

Polis ekiplerinden otobüslere Korona virüs denetimi

6 saat önce

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.

Polis ekiplerinden otobüslere Korona virüs denetimi, System.String[]

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri harekete geçti.


Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Terminal ve İsmet İnönü Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, 27'si şehirler arası, 21'i şehir içi olmak üzere toplam 48 adet toplu taşıma aracı denetledi. Şehirler arası taşımacılık faaliyeti yapan ve alınması gereken tedbirlere aykırı şekilde, kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu kabul eden 2 otobüs hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Her iki firmanın da ek sefer düzenlemesi sağlanarak fazla olan yolcuların diğer otobüslere aktarılması sonrasında sefere çıkmasına izin verildi. Ayrıca otobüslerdeki yolcular ve firma görevlileri de uyarıldı. Otobüs firmalarında görevli personeli de denetleyen ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:02 Kaynak: İHA

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