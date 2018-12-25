Son Dakika Haberleri: Polis Ekiplerinden Otodan Hırsızlık Yapanlara Operasyon

Polis Ekiplerinden Otodan Hırsızlık Yapanlara Operasyon

51 dakika önce

Polis ekipleri, Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de otodan hırsızlık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Polis Ekiplerinden Otodan Hırsızlık Yapanlara Operasyon, System.String[]
Polis ekipleri, Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de otodan hırsızlık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 ve 13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de 20 ayrı "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayları gerçekleştiren şahısları tespit etti. 16 Aralık günü operasyon düzenleyen ekipler, A. A, A.P, M. E. M, R. K, M. B.O ve E.O isimli erkek şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendiren 26 adet oto teybi ele geçildi.

5 şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan A.A isimli şahsın farklı yerlerde meydana gelen 13 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. A. A, A.P, M.E.M, R.K, M.B.O isimli şahıslar 16 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, E.O isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:14 Kaynak: İHA

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:05:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Ekiplerinden Otodan Hırsızlık Yapanlara Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]