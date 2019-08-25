Son Dakika Haberleri: Polis ekiplerinden pencereden sarkıttığı çarşafla kurtuldu
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Polis ekiplerinden pencereden sarkıttığı çarşafla kurtuldu

1 saat önce

Polis ekiplerinden pencereden sarkıttığı çarşafla kurtuldu Hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, kendisini almak için evine gelen polislerin elinden, pencereden sarkıttığı çarşafla kurtulduSİVAS - Sivas'ta polis ile hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının polisten kaçışı...

Polis ekiplerinden pencereden sarkıttığı çarşafla kurtuldu

Hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, kendisini almak için evine gelen polislerin elinden, pencereden sarkıttığı çarşafla kurtuldu

SİVAS - Sivas'ta polis ile hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının polisten kaçışı filmleri aratmadı.

Edinilen bilgiye göre hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan İ.K. geçtiğimiz gece Abdulvahap Gazi Mahalesinde bulunan babasının evine gitti. İ.K. sabah saatlerinde evde bulunan annesine ve basına rahatsızlık verince babası polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için eve gitti. Yakalanacağını anlayan İ.K. 4. Kattaki evlerinin arka bahçeye bakan tarafından sarkıttığı çarşafa tutunarak kaçmayı başardı. İ.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Baba Hacı Mehmet Kapkın yaptığı açıklamada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan oğlunun gece eve geldiğini, sabah ise kendisine ve annesine sorun çıkarttığı için polisi arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.

Sabah, Sivas, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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