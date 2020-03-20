Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek - Son Dakika

Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek

6 saat önce

Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını için gecesini gündüzüne katarak mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tutarak, sirenler eşliğinde selam verdi.

Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek

SAKARYA - Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını için gecesini gündüzüne katarak mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tutarak, sirenler eşliğinde selam verdi. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın da destek olduğu kampanyada Sakarya polisinin alkış yağmuru havadan da görüntülendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Bunun üzerine saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm Türkiye genelinde balkon ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek verdi. Daha sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaşım yapan Bakan Koca, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye' Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste üç gün alkışlayalım!" diyerek bütün vatandaşları tekrar kampanyaya davet etti.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören ve binlerce paylaşım yapılarak gündeme oturan çağrı için saatler 21.00'ı gösterdiğinde milyonlarca vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak alkış, ıslık ve tezahüratlarla sağlık çalışanlarına olan desteklerini bugün de sürdürdü. Sakarya'da ise vatandaşların yanı sıra görevleri başında olan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bulundukları polis merkezi çatısı ve önünde sağlık personelini 1 dakika boyunca alkışlayarak, sirenler eşliğinde selam verdi. Sağlık ekiplerine moral için başlatılan destek kampanyasının bir süre daha devam etmesi beklenirken, Sakarya polisinin alkış yağmuru ise havadan da görüntülendi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Ülkemiz korona virüsle mücadelede tüm Dünya'nın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

Polis ekiplerinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:44 Kaynak: İHA

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