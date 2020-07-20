Polis ekiplerinden şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika

Polis ekiplerinden şiddete karşı broşür dağıtıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde emniyet amirliği ekiplerince, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde emniyet amirliği ekiplerince, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

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Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, çarşı merkezi, kurum ve kuruluşlar ile toplu taşıma araçlarında dağıtılan broşürlerde uygulama hakkında vatandaşları bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürlerinin okunarak bilgi edinilmesini isteyen görevli polisler, ayrıca sözlü olarak ta, "Şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir ve şiddete maruz kalındığında yararlanılabilecek haklarla ilgili anlatım yaptılar. Akıllı telefonlara IOS ve Android marketlerden "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği, ad, soyad tc kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği vurgulandı.


Vatandaşlar ise bilgi ve uyarıları için polis memurlarına teşekkür ettiler. - KASTAMONU

Kastamonu, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis ekiplerinden şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika
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