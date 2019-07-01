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Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama

1 saat önce

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklamaSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 764 şahıstan 208'i tutuklandı.

Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama
SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 764 şahıstan 208'i tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı yürütmüş olduğu kararlı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda 764 şahıs yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 764 şahıstan 208'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ayrıca 20 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 26 adet kurusıkı tabanca, 233 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil ile 6 motosiklet ele geçirildi.
Öte yandan polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında Haziran ayı içerisinde, 13'ü bayan olmak üzere toplam 25 kişiye fuhuştan işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken fuhuşta kullanılan 6 ikamet ise 90 gün süre ile mühürlendiği öğrenildi.
Polis ekiplerinden suçlulara baskın: 208 tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa
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