Son Dakika | Edirne polisinden uyuşturucuya geçit yok

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 17 adet satışa hazır halde fişeklenmiş metamfetamin maddesi, 4 adet satışa hazır halde fişeklenmiş eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri, B.D. isimli şahsın Keşan ilçesi Yoksulkent'teki ikametinde alınan arama izni doğrultusunda arama yaptı. Yapılan arama sonucu 17 adet satışa hazır halde fişeklenmiş metamfetamin maddesi, 4 adet satışa hazır halde fişeklenmiş eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para ele geçirildi. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranması mevcut olan B.D. ve ikamette bulunan O.B. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE