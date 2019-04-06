Son Dakika Haberleri: Polis Ekiplerinden Yaralı Leyleğe Şefkat Eli

Polis Ekiplerinden Yaralı Leyleğe Şefkat Eli

1 saat önce

Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.

Polis Ekiplerinden Yaralı Leyleğe Şefkat Eli, System.String[]
Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.

Feke İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan ilçesindeki evlerine gitmek için yola çıktı. Polisler yolculuk sırasında yol kenarında yaralı bir leylek görünce hemen araçlarından inerek yaralı leyleğe yardım eli uzattılar. Yaralı leyleği alıp, Feke'ye geri götüren ekipler burada yaralı leyleği veterinere götürdüler. Sağ kanadında saçma yarası olduğu anlaşılan leylek, tedavisinin ardından ekipler tarafından Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Yaban Hayatını Kuruma ekiplerine teslim edildi. Leyleğin buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Feke, Polis, Güncel
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