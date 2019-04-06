Polis Ekiplerinden Yaralı Leyleğe Şefkat Eli
16 dakika önce
Polis ekiplerinden yaralı leyleğe şefkat eliADANA - Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdiler.
Polis
ekiplerinden yaralı leyleğe şefkat eli
ADANA - Adana
'nın Feke
ilçesinde görevli polis memurları, görevleri sırasında yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdiler.
Edinilen bilgiye göre Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan
ilçesindeki evlerine gitmek için yola çıktılar. Polisler yolculuk sırasında yol kenarında yaralı bir leylek görünce hemen araçlarından inerek yaralı leyleğe yardım eli uzattılar. Yaralı leyleği alıp, Feke'ye geri götüren ekipler burada yaralı leyleği veterinere götürdüler. Sağ kanadında saçma yarası oludğu anlaşılan leylek, tedavisinin ardından ekipler tarafından Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Yaban
Hayatını Kuruma ekiplerine teslim edildi. Leyleğin buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:02 Kaynak: İHA
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