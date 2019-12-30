Polis ekiplerinden yılbaşı denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden yılbaşı denetimi - Son Dakika

Polis ekiplerinden yılbaşı denetimi

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi maksadıyla iş yerlerine denetim yapıldı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi maksadıyla iş yerlerine denetim yapıldı.


Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak/sahte alkol ticaretinin önlenmesi, bu yolla elde edilen haksız kazanç ve vergi kaybının engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte 18-30 Aralık tarihleri arasında alkol ve gıda denetimleri yapıldı. Eğlence merkezleri ve tekel bayiler başta olmak üzere, alkol satışı yapan işletmelerde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar incelendi.


Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumlar arası işbirliğiyle, vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna duyurulur" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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