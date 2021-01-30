Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında

30.01.2021 14:15

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polise silahla ateş eden zanlı yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polise silahla ateş eden zanlı yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'nde bir tamirci dükkanında elinde silah olan bir kişinin gezdiği ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese gitti.

Polis ekiplerini görünce ateş eden A.A, başka bir dükkana girdi.

Dükkanın etrafını çeviren polis, bu kişiye "teslim ol" çağrısında bulundu. Ardından dükkana giren ekipleri gören zanlı dükkanın başka bir kapısından kaçtı.

Ekipler, çevredeki dükkanlarda ve sokaklarda şüpheli A.A'yı aradı ancak bulamadı. Gemlik ilçesinde gittiği belirlenen zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli A.A'nın polis ekiplerine ateş etmesi ve kaçması çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının polise ateş etmesi ve ardından dükkana kaçması yer aldı.

Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında
Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında
Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında
Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında

Orhangazi, Silah, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ekiplerine saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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