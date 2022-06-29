Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi

29.06.2022 12:47
Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok miktarda gözlük, bijuteri ürünü, şemsiye ve saat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün aksam saatlerinde Bursa yolu uygulama noktasında denetim yapıldı. Durdurulan bir araçta; bin 850 adet gözlük, bin 700 adet kolye, küpe, bileklik gibi bijuteri ürünü, 190 adet şemsiye ve 18 adet saat ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. ve E.S. isimli şüphelilerin yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de iş yerlerinden inşaat malzemesi hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı Eskişehir'de iş yerlerinden inşaat malzemesi hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı Eskişehir'deki 2 hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı Eskişehir'deki 2 hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:39 Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:04:33. #1.11#
SON DAKİKA: Polis ekiplerinin araçta binlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement