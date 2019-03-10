Polis Ekiplerinin Arama Yaptığı Araçtan Tabanca Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin park halinde bulunan bir araçta yaptığı aramalarda bir adet tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin park halinde bulunan bir araçta yaptığı aramalarda bir adet tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre polis ekipleri tarafından Keykubat Mahallesi Keykubat Pazar Yeri'nde park halinde bulunan araçtaki şahıslar şüphe üzerine sorgulandı. Yapılan sorgulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir adet tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.



Araçta bulunan şüphelilerden E.T., tabancanın kendine ait olduğunu ifade etmesi üzerine yapılan incelemelerde tabancanın F.D. üzerine bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.



Yetkililer E.T. ve F.D. hakkında 6136 SKM'den işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

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