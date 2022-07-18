Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı

18.07.2022 17:43
Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı - Son Dakika
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